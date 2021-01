NBA | Nico Mannion | Ancora ho poco spazio | ma Golden State è la squadra giusta

(Di domenica 3 gennaio 2021) "Quando mi chiedono da dove vengo rispondo da Siena". Inizia così l'intervista dirilasciata alla Gazzetta dello Sport, in attesa di un esordio NBA rimandato in questi primi dieci giorni di regular season: "È dura stare fuori, non sono abituato. Penso però di dover prima imparare . Sto studiando e ...

Ultime Notizie dalla rete : NBA Nico

Nico Mannion racconta le sue prime settimane in NBA. Finora il debutto non c'è stato, ma le sensazioni dell'azzurro sono positive.L'apprendistato per la carriera professionistica non potrebbe avvenire a livello più alto. Nico Mannion si trova a farlo, infatti, a Golden State e come maestro ha davanti a se ...