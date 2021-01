Nba, Gallinari si ferma per due settimane (Di domenica 3 gennaio 2021) NEW YORK (USA) (ITALPRESS) – Niente da fare per gli Atlanta Hawkssuperati dai Cleveland Cavaliers che si impongono per 96 a 91. Si tratta della seconda battuta d’arresto stagionale per gli Hawks, privi di Danilo Gallinari fermato per due settimane a causa di una distorsione alla alla caviglia destra. Unaassenza che vedrà il “Gallo” fuori per altre cinque partite chesi agiungono alle due saltate contro Brooklyn e Cleveland.Collin Sexton firma 27 punti.Successo per Houston Rockets nella notte dell’Nba. Battuto Sacramento Kings con il punteggio di 102 a 94. I Rockets vincono nonostante l’assenza di James Harden, in pratica per la seconda volta nel giro di 48 ore contro lo stesso avversario. Protagonisti John Wall con 28 punti a referto e sei assiste Christian Wood con 20 punti. Vittoria anche per New Orleans Pelicans che supera per 120 a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 3 gennaio 2021) NEW YORK (USA) (ITALPRESS) – Niente da fare per gli Atlanta Hawkssuperati dai Cleveland Cavaliers che si impongono per 96 a 91. Si tratta della seconda battuta d’arresto stagionale per gli Hawks, privi di Daniloto per duea causa di una distorsione alla alla caviglia destra. Unaassenza che vedrà il “Gallo” fuori per altre cinque partite chesi agiungono alle due saltate contro Brooklyn e Cleveland.Collin Sexton firma 27 punti.Successo per Houston Rockets nella notte dell’Nba. Battuto Sacramento Kings con il punteggio di 102 a 94. I Rockets vincono nonostante l’assenza di James Harden, in pratica per la seconda volta nel giro di 48 ore contro lo stesso avversario. Protagonisti John Wall con 28 punti a referto e sei assiste Christian Wood con 20 punti. Vittoria anche per New Orleans Pelicans che supera per 120 a ...

Fprime86 : RT @SkySportNBA: NBA, infortunio Gallinari: distorsione alla caviglia destra, fuori almeno due settimane #SkyNBA #NBA - Italpress : Nba, Gallinari si ferma per due settimane - CorriereCitta : Nba, Gallinari si ferma per due settimane - nestquotidiano : Nba, Gallinari si ferma per due settimane - aky87granata : RT @BasketItalyit: #NBA - @gallinari8888 out almeno due settimane per distorsione alla caviglia @ATLHawks #TrueToAtlanta -