Napoli, in 6 picchiano un rider per rubargli il motorino (Di lunedì 4 gennaio 2021) La vittima è un uomo di 52 anni, padre di due figli. Su Facebook una colletta per aiutarlo a comprare una nuova moto Leggi su repubblica (Di lunedì 4 gennaio 2021) La vittima è un uomo di 52 anni, padre di due figli. Su Facebook una colletta per aiutarlo a comprare una nuova moto

giusmo1 : Napoli, in 6 picchiano un rider per rubargli il motorino - Open_gol : Erano sei contro uno L'uomo sarebbe padre di due figli - LeonebonCettina : RT @robertanestam: Hai 50 anni, tiri a campare facendo il #rider e una sera mentre lavori sotto la pioggia e il freddo, 6 delinquenti ti pi… - roscoffo : RT @robertanestam: Hai 50 anni, tiri a campare facendo il #rider e una sera mentre lavori sotto la pioggia e il freddo, 6 delinquenti ti pi… - cronaca_news : Napoli, in 6 picchiano un rider per rubargli il motorino -