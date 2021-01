LIVE Sci alpino | Slalom femminile Zagabria in DIRETTA | discreta manche di Peterlini

Leggi su oasport

(Di domenica 3 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.05 Noens rifila 1?05 ae Forni: è la conferma che l’azzurra non ha sciato bene nella seconda frazione. 16.03 La francese Forni chiude a pari merito con Martina, dunque ha perso 0.08 rispetto all’azzurra in questa. Ora la veterana francese Noens. 16.02 Non unaformidabile per Martina, che comunque è contenta all’arrivo. Si è presa fin troppi anticipi, a nostro avviso. Tocca alla francese Forni. 16.00 Niente da fare, inforcata per l’americana. Ora Martina: deve attaccare senza paura, la pista è perfetta! 16.00 Subito un grave errore per O’Brien, che resta in pista con un colpo di reni. 16.00 Iniziata la secondacon l’americana ...