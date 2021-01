Governo: sherpa in azione per ricucire tra Conte e Renzi, Colle resta alla finestra/Adnkronos (2) (Di domenica 3 gennaio 2021) (Adnkronos) - Le valutazioni politiche del Capo dello Stato restano scolpite nel messaggio di fine anno della serata di giovedì scorso. La "declinazione nazionale" del "piano europeo per la ripresa deve essere concreta, efficace, rigorosa, senza disperdere risorse". Perciò "questo è tempo di costruttori. Non sono ammesse distrazioni. Non si deve perdere tempo. Non vanno sprecate energie e opportunità per inseguire illusori vantaggi di parte". Tradotto, i finanziamenti che arriverranno dall'Ue non potranno essere utilizzati per mance ed interventi a pioggia privi di organicità, ma dovranno servire a garantire un rilancio vero del Paese, insomma andrà tenuta ben presente la differenza tra debito buono e debito cattivo. Nè il Recovery plan potrà diventare il terreno per giochi tattici fini a se stessi, finalizzati a riposizionamenti ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021) () - Le valutazioni politiche del Capo dello Statono scolpite nel messaggio di fine anno della serata di giovedì scorso. La "declinnazionale" del "piano europeo per la ripresa deve essere concreta, efficace, rigorosa, senza disperdere risorse". Perciò "questo è tempo di costruttori. Non sono ammesse distrazioni. Non si deve perdere tempo. Non vanno sprecate energie e opportunità per inseguire illusori vantaggi di parte". Tradotto, i finanziamenti che arriverranno dall'Ue non potranno essere utilizzati per mance ed interventi a pioggia privi di organicità, ma dovranno servire a garantire un rilancio vero del Paese, insomma andrà tenuta ben presente la differenza tra debito buono e debito cattivo. Nè il Recovery plan potrà diventare il terreno per giochi tattici fini a se stessi, finalizzati a riposizionamenti ...

Condividi questo articolo:Roma, 3 gen. (Adnkronos) – Sono ore frenetiche nei palazzi della politica, con una sorta di countdown avviato per l’inizio della crisi di governo. In realtà in queste ore sar ...

Dall’esito del duello Conte-Renzi si capirà chi salirà al Quirinale

Dall’esito del duello Conte-Renzi si capirà chi salirà al Quirinale. Il premier prepara ora la contromossa all’attacco di Italia Viva ...

