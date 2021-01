Gotti | “Alcuni episodi avrebbero potuto indirizzare diversamente la gara L’infortunio di Pussetto mi preoccupa”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Luca, tecnico dell’Udinese, ha analizzato la sconfitta con la Juventus ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole: “Non abbiamo fatto bene in generale, siamo stati troppo fallosi, abbiamo fatto errori in palleggio. Ci siamo fatti tre gol da soli, in sostanza, prendendo azioni in profondità una dopo l’altro. Singole azioni hanno indirizzato l’andamento della, non è stato un problema di approccio. Nelle ultime partite eravamo stati solidi in difesa.la partita in maniera diversa sin da subito. Faccio fatica a vedere lati positivi, siamoti deldiche sembra più grave del previsto. L’errore di De Paul? Parliamo di un calciatore che si ...