Gf Vip, prima notte di sesso tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. La regia costretta a staccare l’inquadratura (Di domenica 3 gennaio 2021) Gf Vip, prima notte di fuoco tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. La regia costretta a staccare l’inquadratura. Scoppia la passione nella casa più spiata d’Italia. L’ex velino e l’influencer italo-persiana – reclusi nel cucurio dopo aver perso la sfida di Capodanno – hanno trascorso una notte di coccole e baci appassionati. Movimenti sotto le lenzuola e carezze infuocate. Il clima tra i due si è fatto sempre più rovente, tanto che il Grande Fratello è stato costretto a cambiare inquadratura. Pierpaolo Pretelli si sarebbe finalmente lasciato andare e la nuova coppia è ormai ufficiale. Elisabetta Gregoraci sembra ormai un lontano ricordo. Per Giulia ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 3 gennaio 2021) Gf Vip,di fuoco tra. La. Scoppia la passione nella casa più spiata d’Italia. L’ex velino e l’influencer italo-persiana – reclusi nel cucurio dopo aver perso la sfida di Capodanno – hanno trascorso unadi coccole e baci appassionati. Movimenti sotto le lenzuola e carezze infuocate. Il clima tra i due si è fatto sempre più rovente, tanto che il Grande Fratello è stato costretto a cambiare inquadratura.si sarebbe finalmente lasciato andare e la nuova coppia è ormai ufficiale. Elisabetta Gregoraci sembra ormai un lontano ricordo. Per...

palermo24h : Sicilia, la polemica sui vaccinati Vip” che «non sono in prima linea» - StNimrod : -siete tutti profili inattivi, ma vbb non sono mai stata questa grande vip qua sopra lol Faccio un ultimo punto del… - DSpettacolo : Dopo l'ex concorrente di Amici Luca Vismara, spunta un altro presunto ex di Tommaso Zorzi. Si chiama Kevin e ha dic… - mimj_ : RT @fre4kypie: “Benvenuto al Grande Tommaso Vip” 14/09/20 qui, Signorini, per la prima e ultima volta c’hai preso. #tzvip - xxmoongirl : RT @fre4kypie: “Benvenuto al Grande Tommaso Vip” 14/09/20 qui, Signorini, per la prima e ultima volta c’hai preso. #tzvip -