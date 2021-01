F1 2021: GP Australia a rischio? (Di domenica 3 gennaio 2021) Poche settimane fa è stato ufficializzato il calendario del Mondiale di F1 2021; 23 Gran Premi quelli previsti in questa stagione, du cui solo uno ancora da confermare, quello che prenderà il posto del GP del Vietnam. Incombe però la più grande delle incognite del prossimo mondiale; la pandemia dovuta alla diffusione del Covid-19 potrebbe infatti compromettere il via del campionato di F1 2021 che, come di consueto, dovrebbe avvenire con il GP d’Australia. F1 2021: il GP d’Australia rischia il rinvio? Il 2020 ha insegnato che tutto può cambiare; lo scorso mondiale di F1, che sarebbe dovuto iniziare a marzo, ha invece visto i primi semafori spenti a luglio in Austria. Una ed una sola causa: la diffusione del Covid-19. Dopo l’ufficialità del calendario di F1 2021 sono ovviamente ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 3 gennaio 2021) Poche settimane fa è stato ufficializzato il calendario del Mondiale di F1; 23 Gran Premi quelli previsti in questa stagione, du cui solo uno ancora da confermare, quello che prenderà il posto del GP del Vietnam. Incombe però la più grande delle incognite del prossimo mondiale; la pandemia dovuta alla diffusione del Covid-19 potrebbe infatti compromettere il via del campionato di F1che, come di consueto, dovrebbe avvenire con il GP d’. F1: il GP d’rischia il rinvio? Il 2020 ha insegnato che tutto può cambiare; lo scorso mondiale di F1, che sarebbe dovuto iniziare a marzo, ha invece visto i primi semafori spenti a luglio in Austria. Una ed una sola causa: la diffusione del Covid-19. Dopo l’ufficialità del calendario di F1sono ovviamente ...

ArmandoSoave85 : RT @federtennis: I programmi di @MartinaTrevisa3 per l'inizio del 2021: ?? #WTA 500 Abu Dhabi ?? Australia ???? ?? WTA 500 Melbourne ?? #AusOpen… - federtennis : I programmi di @MartinaTrevisa3 per l'inizio del 2021: ?? #WTA 500 Abu Dhabi ?? Australia ???? ?? WTA 500 Melbourne ??… - zazoomblog : Australia Intesa Sanpaolo si rafforza nell’area Asia-Pacifico: nuova filiale a Sydney - #Australia #Intesa… - zazoomblog : Australia Saipem: nuovo contratto per lo stabilimento di Burrup - #Australia #Saipem: #nuovo #contratto - OA_Sport : Tennis: Jannik Sinner non sarà al via ad Antalya. L'altoatesino partirà direttamente dall'Australia -

Ultime Notizie dalla rete : 2021 Australia Calendario 2021, Australia in bilico FormulaPassion.it Tutte le sfide di Biden nel 2021

Tuttavia solo con l’Australia, dove i legami di alleanza sono stati relativamente non problematici nel 2020, il 2021 sembra essere libero da potenziali problemi. Fatta questa precisazione, un ...

La Nuova Zelanda riapre le frontiere con GB e USA… ma solo col tampone!

Dal 15 gennaio entrerà in vigore la nuova regolamentazione che accetterà l'ingresso di cittadini inglesi e americani, ma solo previo tampone.

Tuttavia solo con l’Australia, dove i legami di alleanza sono stati relativamente non problematici nel 2020, il 2021 sembra essere libero da potenziali problemi. Fatta questa precisazione, un ...Dal 15 gennaio entrerà in vigore la nuova regolamentazione che accetterà l'ingresso di cittadini inglesi e americani, ma solo previo tampone.