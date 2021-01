Covid, 14.245 casi e 347 morti. Crescono i ricoveri. Oltre 100 mila vaccinati (Di domenica 3 gennaio 2021) La situazione in Italia in base al di oggi 3 gennaio 2021 . Sono 14.245 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Le vittime sono invece 347. Lo rende noto il nuovo bollettino del ... Leggi su leggo (Di domenica 3 gennaio 2021) La situazione in Italia in base al di oggi 3 gennaio 2021 . Sono 14.245 i nuovidi coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Le vittime sono invece 347. Lo rende noto il nuovo bollettino del ...

Agenzia_Ansa : #Covid: 14.245 nuovi casi in 24 ore, 347 vittime. Tasso di positività di nuovo giù al 13,8% rispetto al 17,6% di ie… - TgLa7 : ??#Covid: 14.245 nuovi casi in 24 ore, 347 vittime - MediasetTgcom24 : Covid, in Italia 14.245 nuovi casi e 347 morti in 24 ore #Covid - ilariadituccio : RT @rtl1025: ?? Sono 14.245 i nuovi casi di #coronavirus nelle ultime 24 ore a fronte di 102.974 #tamponi effettuati. Le vittime sono invece… - 83napolano : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Italia 14.245 nuovi casi e 347 morti in 24 ore #Covid -