Convocati Juventus Udinese, a sorpresa out Morata: fuori anche Rabiot (Di domenica 3 gennaio 2021) Convocati Juventus Udinese – Poco meno di 6 ore al match di questa sera tra Juventus e Udinese all'Allisnz Stadium di Torino. Pirlo contro Gotti. A sorpresa fuori dai Convocati Alvaro Morata così come Rabiot che sconterà la squalifica di Juventus Napoli. Convocati Juventus Udinese, la lista di Pirlo Pirlo non può contare su Alvaro Morata che non è convocato. Lo spagnolo era già sfavorito rispetto a Dybala, che stamattina era balzato in pole, ma ora non è nemmeno in lista quindi non andrà in panchina. Oltre a Morata, non convocato nemmeno Rabiot, per la squalifica.

