Chi è Jacinda Ardern, la “donna delle emergenze” (Di domenica 3 gennaio 2021) Jacinda Kate Laurell Ardern è il primo ministro della Nuova Zelanda nonché leader del Partito Laburista neozelandese. È appena stata rieletta alla guida del Paese, ottenendo uno storico secondo mandato da premier con numeri mai visti. Grazie all’eccellente gestione della pandemia di Covid-19, considerata dagli esperti una tra le migliori al mondo, Ardern ha incassato InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 3 gennaio 2021)Kate Laurellè il primo ministro della Nuova Zelanda nonché leader del Partito Laburista neozelandese. È appena stata rieletta alla guida del Paese, ottenendo uno storico secondo mandato da premier con numeri mai visti. Grazie all’eccellente gestione della pandemia di Covid-19, considerata dagli esperti una tra le migliori al mondo,ha incassato InsideOver.

Advertising

paoloigna1 : Chi ha seguito la gestione della #Ardern del #covid19 in #NuovaZelanda conosce pregi e limiti del modello che è di… - 202020Giacomo : @Deputatipd - Maria_Luisa101 : 'Non è l’origine, la fede, l’età, l’etnia, il genere, a rivelare chi siamo. È il nostro talento, il desiderio che c… - NicolaRiccard10 : Se dovessi pensare a chi nel mondo della politica si è distinto per qualità in quest'anno complicato, penso a loro.… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Jacinda Chi è Jacinda Ardern, la premier della Nuova Zelanda Inside Over Capodanno 2021 a Auckland: in Nuova Zelanda si riparte

La Nuova Zelanda torna a festeggiare: capodanno 2021 a Auckland. Ecco quale sarà la situazione in ogni parte del mondo ...

Capodanno 2021, Nuova Zelanda la prima ad entrare nel nuovo anno VIDEO: pochi festeggiamenti in tutto il mondo

La Nuova Zelanda stavolta non è stata solo, come sempre, tra le prime nazioni a celebrare il nuovo anno ma anche una delle poche a concedersi i festeggiamenti che in gran parte del mondo sono stati ca ...

La Nuova Zelanda torna a festeggiare: capodanno 2021 a Auckland. Ecco quale sarà la situazione in ogni parte del mondo ...La Nuova Zelanda stavolta non è stata solo, come sempre, tra le prime nazioni a celebrare il nuovo anno ma anche una delle poche a concedersi i festeggiamenti che in gran parte del mondo sono stati ca ...