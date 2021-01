Cagliari | due positivi al Covid Il comunicato

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 3 gennaio 2021) IlCalcio comunica che gli ultimi test sanitari eseguiti hanno evidenziato latà al-19 del calciatore Andrea Carboni e di un componente dello staff: i due soggetti sono stati prontamente isolati come stabilito dalle normative. Negativi gli altri componenti del gruppo squadra che, in osservanza del protocollo, inizieranno l’isolamento fiduciario domiciliare, con la possibilità per tutti gli atleti di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita. Il Club ha avviato tutte le procedure, in contatto con le autorità sanitarie competenti. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.