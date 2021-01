Boniek: 'Zaniolo, attento a non buttarti via' (Di domenica 3 gennaio 2021) Il recupero procede spedito, ma adesso a far discutere è soprattutto la sua vita privata. Nicolò Zaniolo è al centro dell'attenzione mediatica per le vicende legate alle ultime settimane: dalla ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 3 gennaio 2021) Il recupero procede spedito, ma adesso a far discutere è soprattutto la sua vita privata. Nicolòè al centro dell'attenzione mediatica per le vicende legate alle ultime settimane: dalla ...

sportli26181512 : Boniek: 'Zaniolo, attento a non buttarti via': «Il talento da solo non basta. Ma lui ha qualità incredibili: è dest… - LeoWolf1992 : RT @PagineRomaniste: #Boniek: '#Zaniolo farebbe bene a concentrarsi solo sul recupero. Ha la fame di chi vuole diventare importante' #A… - TuttoASRoma : PAROLA DI EX Boniek: “Zaniolo farebbe bene a concentrarsi solo sul recupero” - romanewseu : #Boniek: '#Zaniolo? Deve pensare solo al recupero, ha la fame di chi vuole diventare importante' #ASRoma… - siamo_la_Roma : ??? Parla #Boniek ?? L'ex calciatore giallorosso si sofferma su #Zaniolo ??? 'Ha un grande talento ma a volte non è… -