Benevento-Milan 0-2: Kessie e Leao rispondono all'Inter (Di domenica 3 gennaio 2021) Benevento - Una prova di forza per rispondere all' Inter . Senza Ibrahimovic e Theo Hernandez , in dieci dalla mezzora del primo tempo per l'espulsione di Tonali , il Milan passa 2-0 a Benevento con ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 3 gennaio 2021)- Una prova di forza per rispondere all'. Senza Ibrahimovic e Theo Hernandez , in dieci dalla mezzora del primo tempo per l'espulsione di Tonali , ilpassa 2-0 acon ...

AntoVitiello : Il #Milan vince una gara complicata a #Benevento, per più di un'ora in 10 uomini. #Leao si è inventato un gol strao… - ZZiliani : #Milan avanti 1-0 a fine primo tempo (e con un uomo in meno per il rosso a #Tonali), ma prima del rigore realizzato… - UEFAcom_it : ??? Il #Milan passa 2?-0? sul campo del #Benevento e resta in vetta alla #SerieA ?? #UEL | @acmilan - Alemilanista86 : RT @AntoVitiello: Il #Milan vince una gara complicata a #Benevento, per più di un'ora in 10 uomini. #Leao si è inventato un gol straordinar… - Mikkimo4 : RT @CucchiRiccardo: Riconfermo la mia opinione: il #Milan è con pieno merito in testa alla classifica. Anche oggi, in 10 e contro un #Benev… -