Ben 240 positivi al Covid in Israele subito dopo il vaccino: rispieghiamo una cosa ai no vax (Di domenica 3 gennaio 2021) Ci sono ben 240 positivi al Covid in Israele tra coloro che si sono appena sottoposti al vaccino di Pfizer. Partiamo dal presupposto che siamo al cospetto, con ogni probabilità, di una notizia vera. Conferme in merito ci arrivano anche da fonti locali, che a breve prenderemo in esame per completezza d’informazione, ma allo stesso tempo occorre precisare per l’ennesima volta alcuni concetti molto semplici ai no vax. Un po’ come abbiamo fatto nei giorni scorsi, a proposito della storia che ha visto protagonista un infermiere negli Stati Uniti. Perché abbiamo 240 positivi al Covid in Israele subito dopo il vaccino Pfizer Come detto, la completezza d’informazione è tutto su queste tematiche ed occorre anche oggi 3 gennaio, ... Leggi su bufale (Di domenica 3 gennaio 2021) Ci sono ben 240alintra coloro che si sono appena sottoposti aldi Pfizer. Partiamo dal presupposto che siamo al cospetto, con ogni probabilità, di una notizia vera. Conferme in merito ci arrivano anche da fonti locali, che a breve prenderemo in esame per completezza d’informazione, ma allo stesso tempo occorre precisare per l’ennesima volta alcuni concetti molto semplici ai no vax. Un po’ come abbiamo fatto nei giorni scorsi, a proposito della storia che ha visto protagonista un infermiere negli Stati Uniti. Perché abbiamo 240alinilPfizer Come detto, la completezza d’informazione è tutto su queste tematiche ed occorre anche oggi 3 gennaio, ...

