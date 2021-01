Alvaro Morata e il suo capodanno | veramente inaspettato

Leggi su kronic

(Di domenica 3 gennaio 2021), l’attaccante della Juventus, ha festeggiato ilinsieme ai suoi compagni di squadra e le rispettive compagne.(Instagram)Leggi anche -> Elettra Lamborghini: “purtroppo ho da sempre un problema fisico”è un giovane attaccante spagnolo in prestito alla Juventus. La sua carriera calcistica inizia nelle giovanili dell’Atletico Madrid ma poi nel 2008 viene firmato dagli acerrimi rivali del Real. Nella sua prima stagione nella squadra C del club ha segnato 34 reti ed ha vinto il campionato ciò gli valse la promozione nella castilla. Le sue eccellenti prestazioni nelle giovanili gli valgono la conferma nella prima squadra dove nonostante vada spesso a segno non trova mai il giusto spazio. Nel 2014 ...