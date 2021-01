Zhang e la cessione dell’Inter: c’è il comunicato ufficiale (Di sabato 2 gennaio 2021) L’Inter e il suo presidente Zhang attraverso un comunicato hanno voluto stroncare sul nascere le speculazioni intorno a una possibile vendita Secca smentita dell’Inter e del suo presidente Steven Zhang in merito all’indiscrezione di questa mattina lanciate dal CorSport. Il quotidiano romano parlava della possibilità che Suning si defilasse dalla società nerazzurra a causa dell’inquietudine Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 2 gennaio 2021) L’Inter e il suo presidenteattraverso unhanno voluto stroncare sul nascere le speculazioni intorno a una possibile vendita Secca smentitae del suo presidente Stevenin merito all’indiscrezione di questa mattina lanciate dal CorSport. Il quotidiano romano parlava della possibilità che Suning si defilasse dalla società nerazzurra a causa dell’inquietudine Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Inter : ?? | COMUNICATO Il presidente Steven Zhang smentisce categoricamente le notizie pubblicate in data odierna in merit… - trapanitoti : Steven #Zhang ha smentito categoricamente le voci relative ad una possibile cessione del club. L’#Inter non è in vendita. - BlackManLegend6 : COMUNICATO UFFICIALE DI FC INTERNAZIONALE MILANO Il presidente Steven Zhang smentisce categoricamente le notizie p… - panaric_23 : RT @Inter: ?? | COMUNICATO Il presidente Steven Zhang smentisce categoricamente le notizie pubblicate in data odierna in merito alle ipotes… - Fantomax94 : RT @Inter: ?? | COMUNICATO Il presidente Steven Zhang smentisce categoricamente le notizie pubblicate in data odierna in merito alle ipotes… -