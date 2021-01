Tennis | Melbourne Park divisa in tre aree per ATP Cup e i tornei prima dell’Australian Open

Leggi su oasport

(Di sabato 2 gennaio 2021) La grande stagione dista per iniziare. Si parte nei prossimi giorni tra Delray Beach (USA) e Antaliya (Turchia), ma i riflettori sono naturalmente puntati sull’Australia. Aandranno infatti in scena ben cinque eventi nelle prossime settimane, preludio degli Australian(il primo Slam dell’anno scatterà l’8 febbraio). Stiamo parlando della ATP Cup (kermesse a squadre, prevista dal 1° al 5 febbraio), due ATP 250 e due WTA 500 (tutti tra il 31 gennaio e il 6 febbraio). Proprio per la serie di competizioni in contemporanea, ilverrà diviso in tre zone. La Rod Laver Arena e la Margaret Court Arena saranno riservate alle partite di ATP Cup; i campi dell’area ovest saranno adibiti aiATP 250; mentre la John Cain Arena (ex...