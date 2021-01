«Stazioni sciistiche, tutto pronto» Appello per aprire lunedì 18 gennaio (Di sabato 2 gennaio 2021) Sembra ormai sfumare definitivamente la data del 7 gennaio per l’apertura delle Stazioni sci. Si guarda ora al 18 gennaio come «ultima spiaggia» per poter aprire gli impianti di risalita e salvare almeno un pezzo di stagione. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 2 gennaio 2021) Sembra ormai sfumare definitivamente la data del 7per l’apertura dellesci. Si guarda ora al 18come «ultima spiaggia» per potergli impianti di risalita e salvare almeno un pezzo di stagione.

