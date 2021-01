Sci | slalom Zagabria | sei azzurre convocate | assenti Brignone e Bassino

(Di sabato 2 gennaio 2021) La Coppa del mondo di sci alpino riparte domani dacon lofemminile sulla collina poco fuori la capitale croata. L'Italia si presenterà al via senza le big designate ma con una ...

m_dazzi : RT @maxblardone: ? Slalom femminile da Zagabria ? diretta @RaiSport dalle 12:15 #maxblardone #sci #startlist ??????????????????????????… - maxblardone : ? Slalom femminile da Zagabria ? diretta @RaiSport dalle 12:15 #maxblardone #sci #startlist ??????????????????… - CorriereQ : Sci, slalom nella Croazia terremotata: gli atleti si tagliano il montepremi - sportface2016 : #Sci alpino, slalom femminile #Zagabria: la start list e le azzurre in gara - ilnazionaleit : Sci alpino femminile, Coppa del mondo: Carlotta Saracco tra le convocate per lo slalom di Zagabria -

Ultime Notizie dalla rete : Sci slalom

Zagabria, 2 gennaio 2021 - La Coppa del mondo di sci alpino riparte domani da Zagabria con lo slalom femminile sulla collina poco fuori la capitale croata. L'Italia si presenterà al via senza le big d ...La startlist del quarto slalom stagionale, in programma domenica (ore 12.30 la 1^ manche, alle 16.00 la 2^). Sei azzurre in gara: Curtoni pesca il 9.