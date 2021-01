Salvini: “In Queste Condizioni Impossibile Tornare a Scuola, i Miei Figli Non Li Manderei” (Di sabato 2 gennaio 2021) Durante una diretta social, Matteo Salvini, tra le altre cose, ha parlato anche dell’imminente ritorno a Scuola, previsto il 7 Gennaio, per il quale sono già nati tantissimi dibattiti sulla possibilità di gravare con i contagi covid. “I nostri Figli in Queste Condizioni a Scuola non li riManderei. Come si fa a pensare che il Leggi su youreduaction (Di sabato 2 gennaio 2021) Durante una diretta social, Matteo, tra le altre cose, ha parlato anche dell’imminente ritorno a, previsto il 7 Gennaio, per il quale sono già nati tantissimi dibattiti sulla possibilità di gravare con i contagi covid. “I nostriinnon li ri. Come si fa a pensare che il

ROMA – “Tra meno di una settimana ci sara’ l’apertura delle scuole. Che cosa ha fatto la ministra Azzolina per rendere sicuro questo ritorno a scuola? La scuola e’ la spina dorsale, midollo, cervello, ...

