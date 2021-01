Rave party in Francia: rischio contagi tra i 2500 partecipanti. Pietre e bottiglie contro la polizia (Di sabato 2 gennaio 2021) Oltre 2.500 persone hanno partecipato a un Rave party illegale in Francia per festeggiare il nuovo anno nonostante le restrizioni messe in campo da Parigi per contrastare la diffusione del coronavirus. Le 2.500 persone sono arrivate anche dall’estero a Lieuron, a sud di Rennes in Bretagna, nella Francia nordoccidentale. Il Rave party è stato smantellato stamattina. «Non c’è stato alcun intervento delle forze dell’ordine» per evitare l’assembramento, denuncia la prefettura citata da Le Figaro e spiegando che ora è stata ”spenta la musica”. France 24 segnala ”violenti scontri” tra i partecipanti all’evento e la polizia, con ”lancio di Pietre e bottiglie”. Rave party in ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 2 gennaio 2021) Oltre 2.500 persone hanno partecipato a unillegale inper festeggiare il nuovo anno nonostante le restrizioni messe in campo da Parigi per contrastare la diffusione del coronavirus. Le 2.500 persone sono arrivate anche dall’estero a Lieuron, a sud di Rennes in Bretagna, nellanordoccidentale. Ilè stato smantellato stamattina. «Non c’è stato alcun intervento delle forze dell’ordine» per evitare l’assembramento, denuncia la prefettura citata da Le Figaro e spiegando che ora è stata ”spenta la musica”. France 24 segnala ”violenti scontri” tra iall’evento e la, con ”lancio di”.in ...

