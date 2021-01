Pioli: “Ibrahimovic è molto concentrato sulla squadra e su Sanremo” (Di sabato 2 gennaio 2021) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha presentato in conferenza stampa la partita col Benevento. Servirà giocare bene contro il Benevento, sarà una gara difficile. Un anno fa cominciavamo a costruire gettando le basi, ora le fondamenta ci sono ma dobbiamo continuare a crescere. Ora si riparte con grande entusiasmo e fiducia, dobbiamo continuare ad allenarci bene. Ibrahimovic sta bene e proverà a rientrare il prima possibile. Non vede l’ora di esserci ma serve cautela. È molto concentrata sulla squadra come per Sanremo, aveva già avvisato il Milan e coglierà anche questa occasione per dimostrare che non mollerà un centimetro. Quando è arrivato ha dato la scossa di cui la squadra aveva bisogno. Pensiamo a quello che dobbiamo fare, sarebbe fantastico poter giocare con i ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 2 gennaio 2021) Stefano, allenatore del Milan, ha presentato in conferenza stampa la partita col Benevento. Servirà giocare bene contro il Benevento, sarà una gara difficile. Un anno fa cominciavamo a costruire gettando le basi, ora le fondamenta ci sono ma dobbiamo continuare a crescere. Ora si riparte con grande entusiasmo e fiducia, dobbiamo continuare ad allenarci bene.sta bene e proverà a rientrare il prima possibile. Non vede l’ora di esserci ma serve cautela. Èconcentratacome per, aveva già avvisato il Milan e coglierà anche questa occasione per dimostrare che non mollerà un centimetro. Quando è arrivato ha dato la scossa di cui laaveva bisogno. Pensiamo a quello che dobbiamo fare, sarebbe fantastico poter giocare con i ...

calciodangolo_ : ??Verso #BeneventoMilan, #Pioli in conferenza: 'Ripartiamo con entusiasmo. #Castillejo convocato, #Ibrahimovic conce… - Angolo_Milan : ??Verso #BeneventoMilan, #Pioli in conferenza: 'Ripartiamo con entusiasmo. #Castillejo convocato, #Ibrahimovic conce… - calciodangolo_ : ??#BeneventoMilan, i convocati di #Pioli: si rivede #Kjaer, niente da fare per #Bennacer e #Ibrahimovic ? - Angolo_Milan : ??#BeneventoMilan, i convocati di #Pioli: si rivede #Kjaer, niente da fare per #Bennacer e #Ibrahimovic ? - napolista : Pioli: “Ibrahimovic è molto concentrato sulla squadra e su Sanremo” L’allenatore del Milan in conferenza: “Quello c… -