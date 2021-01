Inter, Conte: “Crotone galvanizzato e partita impegnativa” (Di sabato 2 gennaio 2021) Prima conferenza stampa dell’anno per Antonio Conte che alla vigilia di Inter-Crotone, ha risposto alle domande dei giornalisti collegati in vista del match valido per la quindicesima giornata di Campionato che si giocherà domenica alle 12:30 al Meazza. Le dichiarazioni del tecnico nerazzurro riportate dal sito ufficiale: "Ci dobbiamo aspettare una partita impegnativa come tutte quelle che si giocano nel campionato italiano, affrontiamo una squadra galvanizzata dall’aver chiuso l’anno con la vittoria contro il Parma. Bisognerà fare attenzione è sempre un’incognita ripartire dopo le feste ma sappiamo quanto è importante continuare nella serie positiva che avevamo intrapreso.La classifica è positiva. Che messaggio dai alla squadra e che aspettative ci sono?Noi dobbiamo confermarci tra quelle squadre che ... Leggi su itasportpress (Di sabato 2 gennaio 2021) Prima conferenza stampa dell’anno per Antonioche alla vigilia di, ha risposto alle domande dei giornalisti collegati in vista del match valido per la quindicesima giornata di Campionato che si giocherà domenica alle 12:30 al Meazza. Le dichiarazioni del tecnico nerazzurro riportate dal sito ufficiale: "Ci dobbiamo aspettare unacome tutte quelle che si giocano nel campionato italiano, affrontiamo una squadra galvanizzata dall’aver chiuso l’anno con la vittoria contro il Parma. Bisognerà fare attenzione è sempre un’incognita ripartire dopo le feste ma sappiamo quanto è importante continuare nella serie positiva che avevamo intrapreso.La classifica è positiva. Che messaggio dai alla squadra e che aspettative ci sono?Noi dobbiamo confermarci tra quelle squadre che ...

