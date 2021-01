Il tribunale boccia l’algoritmo di Deliveroo, i riders: “Svelata la menzogna” (Di sabato 2 gennaio 2021) ROMA – “La sentenza di primo grado del Tribunale di Bologna, per l’accusa di condotta antisindacale dell’algoritmo nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici portata dalla Cgil, e’ un mattone importante verso la conquista di una condizione degna e per lo smascheramento delle storture che si nascondono sotto i colori sgargianti delle aziende della consegna di cibo a domicilio”. Cosi’ Riders Union Bologna commenta il pronunciamento sull’algoritmo di Deliveroo. Leggi su dire (Di sabato 2 gennaio 2021) ROMA – “La sentenza di primo grado del Tribunale di Bologna, per l’accusa di condotta antisindacale dell’algoritmo nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici portata dalla Cgil, e’ un mattone importante verso la conquista di una condizione degna e per lo smascheramento delle storture che si nascondono sotto i colori sgargianti delle aziende della consegna di cibo a domicilio”. Cosi’ Riders Union Bologna commenta il pronunciamento sull’algoritmo di Deliveroo.

Ultime Notizie dalla rete : tribunale boccia Rider, il tribunale boccia Frank, l’algoritmo di Deliveroo: «Tratta gli uomini come macchine» Corriere della Sera Rider, il tribunale boccia Frank, l’algoritmo di Deliveroo: «Tratta gli uomini come macchine»

Sentenza del tribunale di Bologna su ricorso di Nidil Cgil, Filcams Cgil e Filt Cgil. Scacchetti (Cgil): «Trattate allo stesso modo le assenze per sciopero, malattia e futili motivi». Sarzana (Deliver ...

"L'algoritmo di Deliveroo è discriminatorio": sentenza del Tribunale di Bologna

BOLOGNA. "L'algoritmo 'Frank' utilizzato da Deliveroo per valutare i rider è discriminatorio". È quanto emerge da una sentenza del Tribunale di Bologna che ha accolto un ricorso presentato congiuntame ...

