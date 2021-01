Giusy Barraco dopo il furto | “Io lotto e non mi arrendo”

Leggi su ck12

(Di sabato 2 gennaio 2021) La campionessa paralimpica, derubata a novembre della sua carrozzina, ha raccontato la sua storia a Famiglia Cristiana. (screenshot video)Quella di, campionessa paralimpica di nuoto, è la storia di chi non si arrende mai di fronte alle avversità della vita. Solo pochi mesi fa era stata vittima deldella sua carrozzina: “Per loro sarà qualcosa di non prezioso o poco importante, ma per me rappresenta tanti ricordi. Mi hanno tolto le gambe per la seconda volta. La prima a farlo è stata la malattia”, aveva raccontato la campionessa.la brutta notizia non è mancata la solidarietà di tante persone da tutta Italia e un imprenditore del Molise, Rino Morelli, le ha regalato una carrozzina nuova. “Le mie nuove gambe”, come da lei stessa ...