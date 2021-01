Franco Colleoni (Lega) ucciso in casa, il sindaco di Dalmine: «Una scena agghiacciante» (Di sabato 2 gennaio 2021) Omicidio dalla ferocia inaudita, oggi 2 gennaio 2021, a Brembo di Dalmine, nella Bergamasca. Un uomo è stato ucciso nel primo pomeriggio in via Sertorio. Gli assassini lo avrebbero aggredito, colpendolo alla testa, causandone la morte sul colpo. Inutili sono risultati i tentativi di soccorso del 118 sopraggiunto prontamente sul posto. La vittima è una persona assai nota non soltanto in Lombardia. Si tratta di Franco Colleoni, ex segretario provinciale della Lega. Franco Colleoni, 68 anni, ex segretario provinciale della Lega, dal 1999 al 2004, e anche assessore provinciale, dal 1995 al 1999, è stato brutalmente ucciso nella sua casa. L’atroce delitto è avvenuto nel cortile dell’abitazione alla periferia della ... Leggi su urbanpost (Di sabato 2 gennaio 2021) Omicidio dalla ferocia inaudita, oggi 2 gennaio 2021, a Brembo di, nella Bergamasca. Un uomo è statonel primo pomeriggio in via Sertorio. Gli assassini lo avrebbero aggredito, colpendolo alla testa, causandone la morte sul colpo. Inutili sono risultati i tentativi di soccorso del 118 sopraggiunto prontamente sul posto. La vittima è una persona assai nota non soltanto in Lombardia. Si tratta di, ex segretario provinciale della, 68 anni, ex segretario provinciale della, dal 1999 al 2004, e anche assessore provinciale, dal 1995 al 1999, è stato brutalmentenella sua. L’atroce delitto è avvenuto nel cortile dell’abitazione alla periferia della ...

Corriere : Ucciso Franco Colleoni, ex segretario provinciale della Lega - Corriere : Ucciso Franco Colleoni, ex segretario provinciale della Lega - Sanson538 : Franco Colleoni, ex segretario provinciale Lega, ucciso nel cortile di casa a Dalmine - cabonafranco : Omicidio a Dalmine: ucciso Franco Colleoni, ex segretario provinciale della Lega di Bergamo - sbarbatel02 : @matteosalvinimi che è successo a #FrancoColleoni ?!? ho appena saputo ?????? ma perché... -