Crotone, i convocati di Stroppa per l'Inter

Alla vigilia della sfida contro l'Inter, il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa ha comunicato la lista dei convocati. 

Portieri: Cordaz, Festa, Crespi;
Difensori: Cuomo, Golemic, Magallan, Luperto, Djidji, Pedro Pereira, Rispoli, Marrone;
Centrocampisti: Crociata, Molina, Rojas, Zanellato, Petriccione, Reca, Vulic;
Attaccanti: Dragus, Simy, Siligardi, Messias, Eduardo, Riviere.

