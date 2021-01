Coronavirus, il 7 gennaio tornano le fasce: le regioni chiedono di modificare i parametri (Di sabato 2 gennaio 2021) Dai governatori arriva la richiesta di calcolare l’incidenza dei positivi mettendo nel computo anche i test antigenici (i cosiddetti tamponi rapidi) che in alcune regioni vengono effettuati in modo massiccio, come in Veneto Leggi su ilsole24ore (Di sabato 2 gennaio 2021) Dai governatori arriva la richiesta di calcolare l’incidenza dei positivi mettendo nel computo anche i test antigenici (i cosiddetti tamponi rapidi) che in alcunevengono effettuati in modo massiccio, come in Veneto

lorepregliasco : A fine gennaio la maggioranza degli israeliani a rischio avrà ricevuto le due dosi del vaccino. 150 mila persone va… - Corriere : In Italia 22.211 casi e 462 morti, il tasso di positività balza al 14,1% - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 1 gennaio: 22.211 casi e 462 morti - Cesare72133517 : La Puglia di @Micheleemiliano ha lo stesso numero si contagiati attivi della Lombardia.....?????????? Coronavirus in Ita… - NewSicilia : L'andamento dei contagi influirà sulla decisione del governo in merito all'assegnazione del colore per ciascuna reg… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus gennaio Coronavirus, il 7 gennaio tornano le fasce: le regioni chiedono di modificare i parametri Il Sole 24 ORE Covid: scuola riparte a macchia di leopardo. Male i contagi, Italia non sarà tutta gialla

In classe dal 7 gennaio almeno al 50%. Veneto, Liguria e Calabria potrebbero restare rosse, Lombardia e Puglia forse arancioni ...

Record mondiale per Israele: più del 10% della popolazione già vaccinata

Per quanto riguarda la battaglia al Covid, c’è Israele che sta dimostrando al mondo intero come si fa. Basti pensare che per quanto riguarda l’Italia, la campagna per la vaccinazione antivirus sta com ...

In classe dal 7 gennaio almeno al 50%. Veneto, Liguria e Calabria potrebbero restare rosse, Lombardia e Puglia forse arancioni ...Per quanto riguarda la battaglia al Covid, c’è Israele che sta dimostrando al mondo intero come si fa. Basti pensare che per quanto riguarda l’Italia, la campagna per la vaccinazione antivirus sta com ...