 Boschi | Se le nostre idee non piacciono | allora le nostre poltrone non servono

AGI - Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia viva a Montecitorio, ex ministra, ribadisce la posizione rispetto al futuro del governo in un'intervista a la Repubblica: "Se le nostre idee non piacciono, allora le nostre poltrone non servono: non siamo alla ricerca di potere, portiamo idee e progetti" e ritiene che "dovrebbe essere apprezzato l'atteggiamento di Teresa e Elena che non vogliono restare a tutti i costi in una coalizione ove questa coalizione ignori le nostre idee". Ma altresi' constata anche che "Conte non risponde ai nostri documenti ma prefigura un confronto/scontro senza rete in aula: evidentemente pensa sia la strada migliore. E' il premier, ...

