Alaba Juve, sfuma il colpaccio a zero? Vicino l'accordo col Real Madrid per il difensore in uscita dal Bayern Monaco Secondo Marca il Real Madrid sarebbe Vicino a chiudere il colpo Alaba dal Bayern Monaco. Il difensore austriaco, accostato anche alla Juve negli ultimi mesi, va in scadenza a giugno 2021 ed è ora libero di firmare un pre-contratto col suo prossimo club. In questi giorni l'accelerata delle Merengues che hanno pronto un contratto quadriennale da 10 milioni a stagione. Un'offerta destinata a spazzare via la concorrenza.

