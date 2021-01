Travolta mentre attraversa la strada | Lucia muore a 25 anni Un paese sotto choc

(Di venerdì 1 gennaio 2021) 'Il 2020 si è chiuso nel peggiore dei modi per '. Il sindaco del piccoloalle porte di Udine, Daniela Briz, è ancora sconvolta per la notizia della morte della concittadina 25enne ,da ...

infoitinterno : Travolta mentre attraversa la strada, Lucia muore a 25 anni. Paese sotto choc - leggoit : Travolta mentre attraversa la strada, Lucia muore a 25 anni. Il sindaco: «Ragazza dolce e buona» - infoitinterno : Travolta da un'auto mentre attraversa la strada: muore una ragazza di 25 anni - Gazzettino : Travolta mentre attraversa la strada, Lucia muore a 25 anni. Il sindaco: «Una ragazza dolce e buona» - messveneto : Una ragazza riservata dal sorriso dolcissimo: chi era Lucia, travolta e uccisa da un'auto a 25 anni: Lascia il frat… -

Ultime Notizie dalla rete : Travolta mentre

«Il 2020 si è chiuso nel peggiore dei modi per Remanzacco». Il sindaco del piccolo paese alle porte di Udine, Daniela Briz, è ancora sconvolta per la notizia della ...Alla guida c'era una automobilista di Cividale. La giovane è stata trasportata d'urgenza in ospedale a Udine, ma è deceduta per le gravi lesioni riportate. Uno scorcio del centro di Remanzacco. Una ra ...