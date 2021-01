Ruba abiti nel centro commerciale Orio al Serio | 22enne finisce in carcere

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Il giovane aveva cercato di sottrarre a un negozio capi di abbigliamento per un valore di circa 300 euro.

Ultime Notizie dalla rete : Ruba abiti

Siena News

Nella mattinata di ieri intorno alle ore 12.00 circa, in Vicenza Viale Trieste, le Volanti della Questura notavano un’autovettura sospetta, vistosamente carica di materiale, con a bordo tre uomini: C.La natività allestita in via Cedrino dagli abitanti del quartiere era sparita giorni fa I reclusi partecipano a percorsi di giustizia riparativa con la coop “Ut unum sint” ...