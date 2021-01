Primo dell’anno appesantita? Ecco un rimedio speciale (Di venerdì 1 gennaio 2021) Se dopo i festeggiamenti di San Silvestro senti il bisogno di alleggerirti un po’, c’è un ingrediente speciale che può esserti davvero utile. Oggi siamo finalmente nel 2021 e dopo un anno indubbiamente difficile, il desiderio di tutti è quello di star bene e di sentirsi in forma. Può capitare, però, che a causa di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 1 gennaio 2021) Se dopo i festeggiamenti di San Silvestro senti il bisogno di alleggerirti un po’, c’è un ingredienteche può esserti davvero utile. Oggi siamo finalmente nel 2021 e dopo un anno indubbiamente difficile, il desiderio di tutti è quello di star bene e di sentirsi in forma. Può capitare, però, che a causa di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

ligabue : Auguri da Luciano con sorpresa: domani 1/1/2021 (il primo 7 dell'anno nuovo!) la pubblicazione dei provini original… - AC_Fuffi : Buon anno a tutti! È il primo giorno del 2021! Spero che questo sarà un anno fuffissimo per voi e per tutti gli abi… - ZZiliani : Primo a fine anno con 2 punti sul Real. E con 2 partite in meno; il che significa che i punti potrebbero diventare… - VictorM77695333 : Buon pomeriggio dell'primo del Anno a tutti miei amici del Twitter vi voglio bene a tutti con tutto il cuore si han… - harryisrare : comunque è troppo da harry far uscire il video di tpwk il primo dell’anno sto frignando -

Ultime Notizie dalla rete : Primo dell’anno Il 2021 inizia danzando: E.sperimenti Dance Company presenta 50MQ – DPCM – CON_TE, il trittico online dal 1 gennaio Fortune Italia