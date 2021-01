Napoli | rapinata coppia in via Argine | un arresto e due denunce

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nella serata di mercoledì gli agenti della squadra mobile del commissariato Ponticelli, nel corso dei consueti servizi di controllo ai reati predatori, sono stati affiancati da un veicolo con a bordo unache segnalava di aver subito una rapina da parte di tre persone, poi fuggite a bordo di un’auto. Grazie alle descrizioni fornite dalle due vittime e dalle immagini di videosorveglianza, i poliziotti sono riusciti a rintracciare bloccare in vial’auto con uno dei rapinatori a bordo, trovato in possesso del portafogli sottratto alla donna e di 70 euro. L’uomo, P.C., 20enne napoletano, è stato arrestato per rapina pluriaggravata. Gli agenti hanno rintracciato i due complici, napoletani di 23 e 17 anni, e li hanno denunciati per lo stesso reato. L'articolo proviene da ...