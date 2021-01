Lazio, è rottura totale con Caicedo: si fa sotto un club di Serie A (Di sabato 2 gennaio 2021) Caicedo sembra pronto a lasciare la Lazio. Sull’attaccante ecuadoriano un club italiano ha messo gli occhi ed è pronto a farsi sotto. L’ambiente Lazio, soprattutto negli ultimi mesi, ha vissuto tante polemiche. Questioni che hanno messo a serio rischio l’integrità del gruppo ma anche di tutto l’ambiente. Dal caos tamponi passando al rapporto tra Inzaghi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 2 gennaio 2021)sembra pronto a lasciare la. Sull’attaccante ecuadoriano unitaliano ha messo gli occhi ed è pronto a farsi. L’ambiente, soprattutto negli ultimi mesi, ha vissuto tante polemiche. Questioni che hanno messo a serio rischio l’integrità del gruppo ma anche di tutto l’ambiente. Dal caos tamponi passando al rapporto tra Inzaghi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

infoitsport : Lazio, rottura con un giocatore: il retroscena con Inzaghi - Ftbnews24 : Lazio, Caicedo-Inzaghi è rottura: sarà addio - edicolasportiva : Lazio, rottura con un giocatore: il retroscena con Inzaghi - sportli26181512 : Lazio, rottura con un giocatore: il retroscena con Inzaghi: Rottura in vista tra la Lazio e Felipe Caicedo. Secondo… - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #Caicedo separato in casa: è ormai rottura completa con la #Lazio. Resta da capire se andrà via a gennaio (c'è la #Fior… -