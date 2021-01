Il 2020 attraverso le news, un riassunto molto particolare by Massimo Mazzucco di Contro.tv (video) (Di venerdì 1 gennaio 2021) In un totale allineamento mediatico con giornalisti che sembrano formattati e senza più il minimo dubbio o spirito critico, fa bene talvolta ricordare che esistono numerose voci silenziate poiché ritenute eretiche ed allontanate dal mainstream. Finché si è liberi si può ancora scegliere di guardare ciò che ci pare, quindi ecco una ricostruzione del famigerato anno 2020 attraverso un racconto fatto di news conosciute e meno conosciute, un racconto puntuale mese per mese con presentato dall’analitico e ironico Massimo Mazzucco. L'articolo proviene da Optimagazine: ultime news, video e notizie italiane e dal mondo. Leggi su optimagazine (Di venerdì 1 gennaio 2021) In un totale allineamento mediatico con giornalisti che sembrano formattati e senza più il minimo dubbio o spirito critico, fa bene talvolta ricordare che esistono numerose voci silenziate poiché ritenute eretiche ed allontanate dal mainstream. Finché si è liberi si può ancora scegliere di guardare ciò che ci pare, quindi ecco una ricostruzione del famigerato announ racconto fatto diconosciute e meno conosciute, un racconto puntuale mese per mese con presentato dall’analitico e ironico. L'articolo proviene da Optimagazine: ultimee notizie italiane e dal mondo.

ItalyMFA : Il #podcast???#VociDallaFarnesina: un progetto nato nel #2020 per raccontare il lavoro della #Farnesina nel??attraver… - Radio3tweet : Era il 1980 e Pino Daniele pubblicava l'album che lo avrebbe consacrato a livello nazionale: #Zazà racconta… - IlveroBart : Cos'è la nutrizione cellulare e come funziona? Come puoi migliorare la tua vita attraverso l'alimentazione? Scopril… - IlveroBart : Cos'è la nutrizione cellulare e come funziona? Come puoi migliorare la tua vita attraverso l'alimentazione? Scopril… - stivy73 : Il #2020 finalmente è uscito di scena. Un anno apparentemente ricco di #difficoltà e di eventi negativi... Eppur… -

Ultime Notizie dalla rete : 2020 attraverso Trieste, il 2020 attraverso l'obiettivo dei fotografi del Piccolo: ecco gli scatti simbolo Il Piccolo Differenze sociali, abusi e disuguaglianze nel Friuli di Caterina Percoto

Il volume di Edda Fonda sulla grande scrittrice friulana affronta temi di duecento anni fa, ma che hanno ancora una grande attualità ...

Le tragedie di Attilio Pierini,

GIUGNO 2020 - Il giocatore di basket di Porto Recanati perde la vita in un incidente stradale, un 22enne di Fiuminata trovato morto nel lago di Castreccioni, Macerata piange l'attore e regista. A Civi ...

Il volume di Edda Fonda sulla grande scrittrice friulana affronta temi di duecento anni fa, ma che hanno ancora una grande attualità ...GIUGNO 2020 - Il giocatore di basket di Porto Recanati perde la vita in un incidente stradale, un 22enne di Fiuminata trovato morto nel lago di Castreccioni, Macerata piange l'attore e regista. A Civi ...