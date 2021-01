Danza con Me lo show di Roberto Bolle il 1 gennaio su Rai 1

Leggi su dituttounpop

(Di venerdì 1 gennaio 2021)con Me conil 1°su Rai 1 in prima serata, ospiti Vasco Rossi, Francesco Montanari, Miriam Leone Diventato ormai un appuntamento classico di Capodanno, torna per il quarto annocon Me lodiper Rai 1 in onda il 1°alle 21:30. La bellezza dell’arte e dellaapriranno anche questo 2021 carico di speranze e sogni dopo il 2020 che abbiamo tutti vissuto. “Mai come in un momento come questo siamo stati convinti dell’importanza di esserci. In un periodo terribile in cui lo spettacolo, l’arte e il mondo sono paralizzati, tenuti in ostaggio dalla paura, mi piace pensare acon Me come ad una trincea di resistenza, dove custodire e difendere ...