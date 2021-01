Crisi di governo | Matteo Renzi le prova tutte | ora ha chiamato in causa Franceschini

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Appurato chee la sua Italia Viva non possono contare sul Partito Democratico per un’eventualedi, ecco che l’ex segretario ha deciso di cambiare le carte in tavola. Così, ha aperto le porte a Dario, Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. Un uomo che non apprezza particolarmente, ma di cui riconosce le abilità politiche. Sembra insomma una partita a poker questadi, e al tavolo ci sarebbero anche le forze dell’opposizione. >> Leggi anche: Recovery Fund, le proposte di PD e Italia Viva consegnate a Gualtieri e ContedilePer una eventuale ...