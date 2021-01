Covid, lettera dei dirigenti ospedalieri: Basta aggressioni mediatiche contro la Campania (Di venerdì 1 gennaio 2021) “La Campania in queste ultime settimane sta subendo una serie ormai quotidiana di aggressioni mediatiche. La Sanità in Campania viene spesso descritta allo sbando, priva di capacità organizzativa per affrontare la pandemia da Covid-19 e l’attività assistenziale ordinaria. Nulla di più falso”. Lo affermano in una lettera 175 primari e dirigenti ospedalieri campani che espongono il loro sostegno al settore nella Regione. La lettera è firmata dai dirigenti ospedalieri di Ospedale del Mare, Ospedale San Paolo, Pellegrini, Cardarelli, Monaldi, Cotugno, Cto, Santobono a Napoli, del Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli (Na), di Ischia, Giugliano, Frattamaggiore (Na) del San Giovanni di Dio e del Ruggi ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 1 gennaio 2021) “Lain queste ultime settimane sta subendo una serie ormai quotidiana di. La Sanità inviene spesso descritta allo sbando, priva di capacità organizzativa per affrontare la pandemia da-19 e l’attività assistenziale ordinaria. Nulla di più falso”. Lo affermano in una175 primari ecampani che espongono il loro sostegno al settore nella Regione. Laè firmata daidi Ospedale del Mare, Ospedale San Paolo, Pellegrini, Cardarelli, Monaldi, Cotugno, Cto, Santobono a Napoli, del Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli (Na), di Ischia, Giugliano, Frattamaggiore (Na) del San Giovanni di Dio e del Ruggi ...

emmabonino : Dopo l’avvio della vaccinazione anti-Covid occorre evitare gli stessi ritardi e inefficienze della prima e seconda… - OnijiR : RT @iacopo_melio: L’inferno è al reparto Covid del San Giuseppe, e due notti fa, in un momento di tregua, ho scritto una lettera per raccon… - GiuseppeGp86g : RT @RaiNews: Il messaggio è stato diffuso al termine di una cerimonia che ha salutato il 2021 con fuochi d'artificio, canti e balli in piaz… - BlobRai3 : RT @RaiNews: Il messaggio è stato diffuso al termine di una cerimonia che ha salutato il 2021 con fuochi d'artificio, canti e balli in piaz… - RaiNews : Il messaggio è stato diffuso al termine di una cerimonia che ha salutato il 2021 con fuochi d'artificio, canti e ba… -