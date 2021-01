Botti, strage di uccelli a Roma: morti a centinaia sull’asfalto (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il Capodanno comporta un gran numero di vittime innocenti tra gli animali a causa di Botti. A Roma si contano centinaia di uccelli uccisi in pieno centro centinaia di uccelli… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il Capodanno comporta un gran numero di vittime innocenti tra gli animali a causa di. Asi contanodiuccisi in pieno centrodi… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

enpaonlus : A Roma i botti di Capodanno e i fuochi d’artificio fanno strage di uccelli, a migliaia a terra senza …… - Agenzia_Ansa : Strage di uccelli a Roma per i botti di #Capodanno. 'La vendita di petardi e fuochi d'artificio va vietata', dice… - MediasetTgcom24 : Botti di Capodanno, a Roma è strage di passerotti: centinaia sull'asfalto di via Cavour #capodanno… - Anna_Bondy : RT @cristianaraffa: Strage di uccelli in via Cavour a Roma per i botti di fine anno. Non mi viene in mente metafora visiva più calzante per… - SFregolent : Immagini TERRIBILI e CRUDE di questo capodanno....ma davvero servono botti e spari per divertirsi? A me sembra che… -