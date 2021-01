Asti Incidente con i botti al campo nomadi di via Guerra | morto tredicenne

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Drammatico inizio di anno addove un ragazzino di 13 anni èdurante i festeggiamenti. L’mortale è verificato poco dopo la mezzanotte aldi via, dove il ragazzino abitava. Il minorenne è una vittima deidi Capodanno. Con la famiglia ilstava accendendo alcuni petardi nella zona di via, dove sorge unrom. Nonostante il lockdown e il coprifuoco, non avevano voluto rinunciare alla tradizione di salutare l’anno nuovo sparandoe fuochi d’artificio. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che il ragazzino si sia messo a giocare con un petardo inesploso raccolto a terra. Gli è scoppiato tra le mani provocandogli diverse lesioni ...