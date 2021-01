Addio 2020, benvenuto 2021. Che anno ci aspetta secondo la voce delle stelle (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il 2020 è finito. Cosa ci aspetta per il nuovo anno? (foto Getty Images) Chi e? stato il responsabile di un 2020 cosi? punitivo? Mi rivolgo a voi stelle ingrate, che approfittate di una distanza siderale per tacere. L’Oroscopo del 2021. Dal fondo del firmamento il Capricorno abbassa lo sguardo, come chi teme di essere chiamato in causa. Sarebbe bastato capire che con lui non si scherza. E? un segno di Terra, compatto, potente. Tanto piu? se fa squadra con pilastri stellari come Saturno, Plutone e Giove. Ecco la barriera del 2020. L’altola? stellare che ci blinda in casa a riflettere, per riformulare una vita piu? consapevole. Questo e? stato il passaggio obbligato per aprire il sipario sull’Era dell’Acquario: il tempo luminoso del progresso. Saturno e ... Leggi su iodonna (Di venerdì 1 gennaio 2021) Ilè finito. Cosa ciper il nuovo? (foto Getty Images) Chi e? stato il responsabile di uncosi? punitivo? Mi rivolgo a voiingrate, che approfittate di una distanza siderale per tacere. L’Oroscopo del. Dal fondo del firmamento il Capricorno abbassa lo sguardo, come chi teme di essere chiamato in causa. Sarebbe bastato capire che con lui non si scherza. E? un segno di Terra, compatto, potente. Tanto piu? se fa squadra con pilastri stellari come Saturno, Plutone e Giove. Ecco la barriera del. L’altola? stellare che ci blinda in casa a riflettere, per riformulare una vita piu? consapevole. Questo e? stato il passaggio obbligato per aprire il sipario sull’Era dell’Acquario: il tempo luminoso del progresso. Saturno e ...

