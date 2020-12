Varese, cadavere di una donna in un container: si indaga per omicidio (Di giovedì 31 dicembre 2020) commenta ansa Il cadavere di una donna di origine straniera è stato ritrovato all'interno di un container in un cantiere edile di Busto Arsizio, in provincia di Varese. La procura ha aperto un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 31 dicembre 2020) commenta ansa Ildi unadi origine straniera è stato ritrovato all'interno di unin un cantiere edile di Busto Arsizio, in provincia di. La procura ha aperto un ...

MediasetTgcom24 : Varese, cadavere di una donna in un container: si indaga per omicidio #BustoArsizio - UnioneSarda : #Varese, cadavere di donna trovato in un container: 'E' omicidio' -