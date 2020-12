Stefano Bettarini era innamorato di Elisabetta Gregoraci: “Fece un tatuaggio per lei…” (Di giovedì 31 dicembre 2020) Sul settimanale Oggi, in edicola a partire da giovedì 31 dicembre, sono trapelate delle indiscrezioni alquanto interessanti su Stefano Bettarini ed Elisabetta Gregoraci. Tutti ricorderanno che, quando il concorrente mise piede nella casa del GF Vip, la showgirl ci tenne a metterlo in guardia e ad esortarlo a non rivelare nulla di compromettente. Nessuno, però, era riuscito a capire nello specifico a cosa stesse facendo riferimento la donna. Tuttavia, in queste ore sono sopraggiunte delle novità. A quanto pare, infatti, tra Elisabetta e Stefano pare ci sia stato, non solo un flirt, ma una vera e propria storia d’amore. Lui pare si sia addirittura fatto un tatuaggio per incidere sulla sua pelle l’amore nei confronti della donna. Vediamo tutti i dettagli. La presunta ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 31 dicembre 2020) Sul settimanale Oggi, in edicola a partire da giovedì 31 dicembre, sono trapelate delle indiscrezioni alquanto interessanti sued. Tutti ricorderanno che, quando il concorrente mise piede nella casa del GF Vip, la showgirl ci tenne a metterlo in guardia e ad esortarlo a non rivelare nulla di compromettente. Nessuno, però, era riuscito a capire nello specifico a cosa stesse facendo riferimento la donna. Tuttavia, in queste ore sono sopraggiunte delle novità. A quanto pare, infatti, trapare ci sia stato, non solo un flirt, ma una vera e propria storia d’amore. Lui pare si sia addirittura fatto unper incidere sulla sua pelle l’amore nei confronti della donna. Vediamo tutti i dettagli. La presunta ...

