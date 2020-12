Solidarietà | Piero De Luca visita associazione “L’Abbraccio Onlus”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Ieri pomeriggio l’on.Dehato l’“, in occasione della consegna dei pacchi solidali preparati e distribuiti da Coldiretti Salerno. “Ho accettato con piacere l’invito a partecipare a questa pregevole iniziativa – ha spiegato il deputato Dem – organizzata da una delle realtà più importanti della rete sociale del territorio, supportata in questa occasione da Coldiretti, che ci ha consentito di dare un piccolo sostegno e regalare un sorriso a tante famiglie in difficoltà. In questo momento particolare è fondamentale far sentire la nostra presenza a chi soffre, alle fasce più deboli della nostra comunità, che hanno sofferto maggiormente gli effetti della crisi da Coronavirus. Un ringraziamento ...