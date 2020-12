Michele Dentice lascia Uomini e donne | il suo post polemico | “È finito un incubo”

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Il percorso diall’interno del Trono Over dipare essersi concluso. Il cavaliere, non è più riuscito a portare avanti una conoscenza dopo la rottura con Roberta Di Padua e, con un lungosu Instagram, ha comunicato la notizia del suo abbandono subito prima di partecipare alla registrazione del 29 dicembre scorso. Uno sfogo nel quale non è mancata una vena polemica contro la redazione del programma e che fa capire come questa esperienza nell’ultimo periodo, sia stata vissuta male da. Vediamo insieme ciò che ha detto il cavaliere.il Trono Overè stato uno dei nuovi cavalieri di questa stagione die ...