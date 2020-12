Le parole del 2020

Leggi su wired

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Metaforicamente, questoche giunge al termine ci ha lasciato senza. Di fatto, però, non è così: dinuove – e rinnovate – si è riempito il nostro vocabolario alle prese con una nuova normalità. La lingua, infatti, rispecchia la sua comunità di parlanti e quello che vi accade. Fra un presente scandito da scenari prima inediti e un futuro che si fa ancora fatica a definire, lefanno luce su cosa sta accadendo, cercano di definire ciò che ci circonda e, quindi, ci raccontano. Ma, ancor più, ci servono per capire dove stiamo andando. Da paziente zero fino a immunità di gregge passando per contagio, virologo, autocertificazione, Dpcm, ilha riscritto anche il nostro modo di parlare. Mondo nuovo,(quasi) nuove Proprio dalla necessità di comprendere un ...