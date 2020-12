La Regina Elisabetta infrange la tradizione per Capodanno (Di giovedì 31 dicembre 2020) e per la prima volta trascorrerà questa festività in completa solitudine. Da sempre la Sovrana segue un preciso rituale in occasione delle feste natalizie: a pochi giorni dal Natale tutta la famiglia reale si trasferisce Sandringham, nel Norfolk. Qui vengono organizzati banchetti e cene, con The Queen che riunisce i nipoti, i figli e i pronipoti. In occasione di Capodanno la Sovrana segue un rigido rituale. La mattina del nuovo anno si sveglia presto e va a messa nella chiesa di St Mary Magdalene, poi rientra nella tenuta e si concede una cavalcata, seguita dalla caccia al fagiano a cui partecipano anche altri membri della famiglia, come William e Carlo. Quest’anno la Regina avrebbe voluto invitare nella tenuta Meghan Markle e Harry che lo scorso anno avevano disertato le feste con la Royal Family volando in Canada con il piccolo Archie. L’idea era ... Leggi su dilei (Di giovedì 31 dicembre 2020) e per la prima volta trascorrerà questa festività in completa solitudine. Da sempre la Sovrana segue un preciso rituale in occasione delle feste natalizie: a pochi giorni dal Natale tutta la famiglia reale si trasferisce Sandringham, nel Norfolk. Qui vengono organizzati banchetti e cene, con The Queen che riunisce i nipoti, i figli e i pronipoti. In occasione dila Sovrana segue un rigido rituale. La mattina del nuovo anno si sveglia presto e va a messa nella chiesa di St Mary Magdalene, poi rientra nella tenuta e si concede una cavalcata, seguita dalla caccia al fagiano a cui partecipano anche altri membri della famiglia, come William e Carlo. Quest’anno laavrebbe voluto invitare nella tenuta Meghan Markle e Harry che lo scorso anno avevano disertato le feste con la Royal Family volando in Canada con il piccolo Archie. L’idea era ...

