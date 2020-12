Iss: “Epidemia ancora grave. Dopo le feste misure restrittive, soprattutto in 3 regioni” (Di giovedì 31 dicembre 2020) Iss: “Dopo le feste misure restrittive, soprattutto in 3 regioni” La bozza del monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) e del Ministero della Salute evidenzia che il Covid in Italia si mantiene ancora grave “a causa di un impatto elevato sui servizi assistenziali”. L’rt puntuale è ancora maggiore di 1,0 in Veneto, Calabria e Liguria, dove gli esperti raccomandano di “considerare di applicare le misure previste, per i livelli di rischio attribuiti, anche alla fine di queste festività”. Anche Basilicata, Lombardia e Puglia superano questo valore, mentre Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche lo stanno per raggiungere. Nella maggior parte delle regioni, riporta l’Iss, si continua ad ... Leggi su tpi (Di giovedì 31 dicembre 2020) Iss: “lein 3” La bozza del monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) e del Ministero della Salute evidenzia che il Covid in Italia si mantiene“a causa di un impatto elevato sui servizi assistenziali”. L’rt puntuale èmaggiore di 1,0 in Veneto, Calabria e Liguria, dove gli esperti raccomandano di “considerare di applicare lepreviste, per i livelli di rischio attribuiti, anche alla fine di queste festività”. Anche Basilicata, Lombardia e Puglia superano questo valore, mentre Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche lo stanno per raggiungere. Nella maggior parte delle, riporta l’Iss, si continua ad ...

